اليوم السابع
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الأحد، 23 يوليو 2023 04:28 م
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حبس شخصين بتهمة سرقة شقة فى المعادى

الأحد، 23 يوليو 2023 04:15 م
حبس شخصين بتهمة سرقة شقة فى المعادى كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المعادى، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخصين يعملان لديه .
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته، وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة وإستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.
 
 

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