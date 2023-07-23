حبس المتهمين بسرقة الشقق فى شبرا 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة شبرا، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب "التسلق"، اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق المغلقة عقب مراقبتها وبيع المسروقات لأحد التجار على علم انها من متحصلات سرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما مبلغ مالى لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سور حديدى من داخل عقار، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية"، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.