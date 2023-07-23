جارديان: تحذيرات للحكومة البريطانية من المزيد من الإضرابات فى قطاع الصحة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أحد قادة الأطباء البريطانيين حذر من أن الاستشاريين لن يتراجعوا عن نزاعهم بشأن الأجور وهدد بمزيد من الإضرابات الشهر المقبل ما لم تقدم الحكومة "محادثات ذات مغزى" بشأن تسوية.

وقال فيشال شارما، رئيس اللجنة الاستشارية للجمعية الطبية البريطانية، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية كانت في "نقطة انهيار"، حيث يفكر العديد من كبار الأطباء في الاستقالة بسبب فشل الرعاية الصحية وتآكل رواتبهم.

وقال إن هناك خطر ظهور خدمة من مستويين مماثلة لتلك الموجودة في طب الأسنان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يتجه المرضى إلى القطاع الخاص لتجنب فترات الانتظار الطويلة.

وجاءت تعليقاته في الوقت الذي دعا فيه قادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومة إلى إجراء محادثات مع الأطباء لحل النزاع بعد إضراب استمر 48 ساعة من قبل الاستشاريين الأسبوع الماضي - وهو أول إضراب لهم منذ أكثر من عقد.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) إن عرض أجر الاستشاريين بنسبة 6 % لعام 2023-24 كان "نهائيًا" وأن الإضراب الصناعي يعيق الجهود المبذولة لخفض قوائم الانتظار. وأعلنت الجمعية الطبية البريطانية عن مواعيد إضراب مؤقتة للمستشارين في إنجلترا في 24 و 25 أغسطس.

وقال شارما: "نأمل أن تعود الحكومة إلينا وتجري بعض المحادثات الهادفة ، ولكن إذا لم يحدث ذلك ، فالمزاج واضح حقًا. لن يتراجع الناس ويجب على الحكومة أن تأخذ الأمر على محمل الجد. إذا لم يكن هناك تحرك من الحكومة ، فسيتم المضي قدما في الإضرابات في نهاية أغسطس ".

وقال إن الإجراء الذي اتخذه المستشارون بالفعل أظهر غضب القوى العاملة وتصميمها. قال: "إذا لم نفعل شيئًا ، فسوف نفقد الكثير من الأطباء".

وتقول الجمعية الطبية البريطانية إنه منذ 2008-2009 ، تم تخفيض رواتب الاستشاريين في إنجلترا بنسبة 35% بالقيمة الحقيقية ، وتريد أن ترى زيادة في الأجور أعلى من التضخم. كما تريد استراتيجية طويلة الأجل لمراجعة رواتب الأطباء واستعادة ما تعتبره مستويات عادلة للأجور.

وقال شارما إن الأجور العادلة للأطباء ستضمن خدمة أفضل للمرضى.