اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: تحذيرات للحكومة البريطانية من المزيد من الإضرابات فى قطاع الصحة

الأحد، 23 يوليو 2023 01:06 م
جارديان: تحذيرات للحكومة البريطانية من المزيد من الإضرابات فى قطاع الصحة ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أحد قادة الأطباء البريطانيين حذر من أن الاستشاريين لن يتراجعوا عن نزاعهم بشأن الأجور وهدد بمزيد من الإضرابات الشهر المقبل ما لم تقدم الحكومة "محادثات ذات مغزى" بشأن تسوية.

وقال فيشال شارما، رئيس اللجنة الاستشارية للجمعية الطبية البريطانية، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية كانت في "نقطة انهيار"، حيث يفكر العديد من كبار الأطباء في الاستقالة بسبب فشل الرعاية الصحية وتآكل رواتبهم.

وقال إن هناك خطر ظهور خدمة من مستويين مماثلة لتلك الموجودة في طب الأسنان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يتجه المرضى إلى القطاع الخاص لتجنب فترات الانتظار الطويلة.

وجاءت تعليقاته في الوقت الذي دعا فيه قادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومة إلى إجراء محادثات مع الأطباء لحل النزاع بعد إضراب استمر 48 ساعة من قبل الاستشاريين الأسبوع الماضي - وهو أول إضراب لهم منذ أكثر من عقد.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) إن عرض أجر الاستشاريين بنسبة 6 % لعام 2023-24 كان "نهائيًا" وأن الإضراب الصناعي يعيق الجهود المبذولة لخفض قوائم الانتظار. وأعلنت الجمعية الطبية البريطانية عن مواعيد إضراب مؤقتة للمستشارين في إنجلترا في 24 و 25 أغسطس.

وقال شارما: "نأمل أن تعود الحكومة إلينا وتجري بعض المحادثات الهادفة ، ولكن إذا لم يحدث ذلك ، فالمزاج واضح حقًا. لن يتراجع الناس ويجب على الحكومة أن تأخذ الأمر على محمل الجد. إذا لم يكن هناك تحرك من الحكومة ، فسيتم المضي قدما في الإضرابات في نهاية أغسطس ".

وقال إن الإجراء الذي اتخذه المستشارون بالفعل أظهر غضب القوى العاملة وتصميمها. قال: "إذا لم نفعل شيئًا ، فسوف نفقد الكثير من الأطباء".

وتقول الجمعية الطبية البريطانية إنه منذ 2008-2009 ، تم تخفيض رواتب الاستشاريين في إنجلترا بنسبة 35% بالقيمة الحقيقية ، وتريد أن ترى زيادة في الأجور أعلى من التضخم. كما تريد استراتيجية طويلة الأجل لمراجعة رواتب الأطباء واستعادة ما تعتبره مستويات عادلة للأجور.

وقال شارما إن الأجور العادلة للأطباء ستضمن خدمة أفضل للمرضى.

 

 


إضرابات بريطانيا

قطاع الصحة فى بريطانيا

إنجلترا

ريشى سوناك

رئيس الوزراء البريطانى



الموضوعات المتعلقة

الفوضى تسود قطاعى النقل والصحة فى بريطانيا بسبب الإضرابات.. صحف: عمال السكك الحديدية يصعدون للضغط من أجل تحسين الأجور.. وانضمام الاستشاريين لحركة الأطباء يزيد من اضطراب هيئة الخدمات الصحية ويدفع "الكبار" للهجرة

الأحد، 23 يوليو 2023 03:00 ص

جارديان: إضراب جديد لعمال السكك الحديدية فى بريطانيا للضغط من أجل تحسين الأجور

السبت، 22 يوليو 2023 11:15 ص

الاستشاريون بانجلترا يبدأون إضرابهم الأول غدا وسط تحذير من "اضطراب خطير"

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:23 م

إضرابات قطاع الصحة فى إنجلترا تدخل نفقا مظلما بعد انضمام الاستشاريين.. صحف: مشاركتهم الأولى منذ 50 عاما للضغط على حكومة سوناك لتحسين الأجور ومستمرة حتى أغسطس.. والفوضى تتسبب فى تأجيل 49 ألف علاج يوميا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:00 ص

أسبوع الفوضى يهدد ركاب لندن.. إضرابات متزامنة بالمترو والقطارات نهاية الشهر

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة