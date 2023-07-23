تفاصيل إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمعادى للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة سيارات المواطنين فى منطقة المعادى بأسلوب توصيل الأسلاك.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا يفيد قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات القديمة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات، أيّدها وأقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وقيامه بالتصرف فى السيارتين بالبيع لدى عميليه "سيئى النية" مالكى مخزنين خردة مقيمان بمحافظة الجيزة.

وتم بإرشاده ضبط سالفي الذكر وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها وأقرا بتحصلهما على السيارات القديمة وتقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وأمكن العثور بالمخزنين الخاصين بهماعلى (لوحات معدنية - قطع وأجزاء مختلفة من سيارات - عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فىتقطيع السيارات) وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.