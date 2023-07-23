تحصين 10 آلاف و500 حيوان ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر، عن تواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر، حيث بلغت إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة بإجمالى 10 آلاف و500 حيوان، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، إنه تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التقصى وأعمال التأمين وترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة، فضلاً عن توعية المواطنين ومربى وتجار الماشية بأهمية التحصينات الدورية الوقائية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها وقاية وحماية وحفاظا عليها من خطر الإصابة، وتوعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإصابة.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر، إنه تمت توعية مربى وتجار الماشية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وتعريفهم بالمزايا التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والوحدة البيطرية التابعة لها للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، موضحاً إنه تواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2023، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر مربى وتجار الماشية بضرورة تقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للجان الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها.