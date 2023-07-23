بيطرى الشرقية يحصن 131.5 ألف رأس ماشية للوقاية من الأمراض الوبائية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة لمدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 15 يوليو الجاري، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الأول من الحملة بتحصين 131ألف و 512 رأس ماشية مابين تحصين 65 ألف و 756 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 65 ألف و 756 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 2446 رأس ماشية .

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 689 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .