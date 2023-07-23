اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين : 26 ألف قتيل خسائر قوات كييف خلال هجومها المضاد

الأحد، 23 يوليو 2023 01:50 م
بوتين : 26 ألف قتيل خسائر قوات كييف خلال هجومها المضاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم تدمير عددا قياسيا من الأسلحة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية في أوكرانيا، حيث بلغت خسائر قوات كييف 26 ألف قتيل خلال هجومها المضاد.


وقال بوتين - خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الجيش الأوكراني كان مجهزا بالكامل بالعتاد والسلاح الغربي، ولكن الهجوم الأوكراني المضاد فشل فشلا ذريعا".


من جانبه ، قال الرئيس البيلاروسي " إن القوات الروسية دمرت أكثر من 15 دبابة "ليوبارد" ألمانية، وأكثر من 20 عربة "برادلي" أمريكية في معركة واحدة " .
ويجري الرئيسان الروسي والبيلاروسي محادثات اليوم في قصر "قسطنطينوفسكي" ببطرسبورغ، ستركز على سير تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين والتكامل في إطار دولة الاتحاد


روسيا

فلاديمير بوتين

أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

العملية العسكرية الروسية

بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة