بوتين: الهجوم الأوكرانى المضاد لا يزال قائما ولكنه فاشل

وقال الرئيس الروسي - خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، هو قائم ولكنه فشل" ، مشيرا إلى أن الجيش الروسي دمر عددا قياسيا من المعدات الغربية.

من جانبه ، قال لوكاشينكو "إنه مع مثل هذا العدد من المعدات الأجنبية التي تم تدميرها، يمكن كذلك تقدير عدد القوات التي فقدتها كييف".

ويجري الرئيسان الروسي والبيلاروسي محادثات اليوم في قصر "كونستانتينوفسكي" ببطرسبورج، سيتم التطرق خلالها إلى تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية ، فضلا عن التعاون في مجال التكامل داخل دولة الاتحاد.

وكان الرئيس البيلاروسي قد صرح في وقت سابق بأنه سيبحث مع الرئيس الروسي كذلك وضع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، ومستقبلها.