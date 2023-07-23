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بدء تسليم "كارت ميزة" لأصحاب المعاشات مستحقى بدل المنطقة الحرة فى بورسعيد

الأحد، 23 يوليو 2023 11:52 ص
بدء تسليم "كارت ميزة" لأصحاب المعاشات مستحقى بدل المنطقة الحرة فى بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير أعمال تسليم بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقى بدل المنطقة الحرة "كارت ميزة"، والتى بدأت منذ السادسة من صباح اليوم الأحد.
 
ومن المقرر أن تستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساءا، ويتم توزيع البطاقات من مقر"ديوان عام محافظة بورسعيد"، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد رافقة خلالها إيمان العزونى مدير عام الشئون المالية والادارية 
 
والتقى محافظ بورسعيد، المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزة، مطمئنا على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات.
 
وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحرة اعتباراً من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلى واستخدامها فى شراء أى احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.

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تسليم كارت ميزا لاصحاب المعاشات ببورسعيد



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