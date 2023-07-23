بابا الفاتيكان يدعو زعماء الأمم لبذل مزيد من الجهد للحد من الانبعاثات الحرارية

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دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، زعماء الأمم إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحد من الانبعاثات الضارة، واصفا الأمر بـ "التحدى المُلِح".

وقال البابا فرانسيس - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة نقلتها شبكة "سكاى نيوز" اليوم الأحد- "تمر العديد من الدول بأحداث مناخية شديدة، وأكرر مناشدتى لزعماء الأمم لفعل شيء ملموس أكثر للحد من الانبعاثات الملوثة، فهذا تحدٍ مُلح يؤثر فى الجميع. دعونا نحمى وطننا المشترك".



وتأتى التصريحات فى الوقت الذى تستمر فيه اندلاع حرائق الغابات فى جزيرة /رودس/ اليونانية، كما تشهد معظم دول جنوب أوروبا درجات حرارة شديدة الارتفاع.