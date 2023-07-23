انطلاق مؤتمر روما الدولى حول الهجرة غير النظامية

وكالات

انطلق، يوم الأحد، مؤتمر روما الدولى حول الهجرة غير النظامية، حيث وُضع ملف الهجرة غير الشرعية "المؤجل" بين القارتين الأوروبية والإفريقية "جديا" على طاولة البحث فى إيطاليا، بحسب سكاى نيوز.

وانطلق المؤتمر عصر الأحد، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى وهنا أبرز ما قالوا:

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى:

تنظيمات إجرامية تستغل المهاجرين لتحقيق أرباح.

يجب علينا تنمية إفريقيا خاصة الدول التى يأتى منها المهاجرون.

لابد من تحسين ظروف الحياة فى الدول التى ينطلق منها المهاجرون.

الرئيس التونسى قيس سعيد:

لا يمكن قبول عودة تجارة " الرقيق" من خلال الهجرة غير النظامية.

لن نقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين.

تونس لن تقبل أن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون.

الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني

نستضيف أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي.

نعمل على احتواء موجات الهجرة غير الشرعية عبر تعزيز المراقبة على الحدود.

الهجرة غير الشرعية تؤثر على التنمية فى دول المصدر.

رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى

الهجرة غير الشرعية باتت مصدر قلق.

يجب علينا معالجة الأسباب الحقيقية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل "مأساة إنسانية".

يجب مساعدة القار ة الإفريقية للتغلب على أزماتها، وسندعم كل الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين:

يجب احترام قيم التضامن والسيادة وتوزيع الأعباء فى مواجهة الهجرة غير النظامية.

هناك مصلحة أوروبية تونسية مشتركة للاستثمار فى تونس بمجالات التنمية.

نسعى للاستثمار بمجال الطاقة النظيفة فى دول جنوب بحر المتوسط.