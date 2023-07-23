انتشار الحيتان الحدباء الأخطر فى العالم بمياه بيرو.. فيديو

فاطمة شوقى

انتابت السلطات البيروفية حالة من القلق بسبب انتشار الحيتان الحدباء الأخطر فى العالم فى مياه ساحل بيرو، وتهاجر هذه الأنواع من الحيتان من القارة القطبية الجنوبية إلى المياه الدافئة من أجل التكاثر وخاصة بين شهرى يونيو وأكتوبر، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند الوصول إلى الساحل الشمالي لبيرو ، تسبح الأمهات والعجول معا الى منطقة التكاثر، وتم التقاط الصور بواسطة حراس المتنزهات من الخدمة البيروفية للمناطق الطبيعية المحمية من قبل الدولة ، في المياه بالقرب من جزيرة مازوركا.

ويقع بحر بيرو على طريق هجرة هذه الحيتان من القارة القطبية الجنوبية إلى الساحل الشمالي لبيرو ، حيث توجد منطقة تكاثرها.

وأفادت الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من قبل الدولة (سيرنانب) أن مرور الحيتان الحدباء عبر بحر بيرو يقدم "مشهدًا رائعًا للطبيعة" وقد تم الاستيلاء عليه قبالة سواحل ليما وفي المنطقة الجنوبية من موكويجوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحميات البحرية الطبيعية "تعطي مشهدًا رائعًا للطبيعة، مع مرور الحيتان الحدباء" وقد سجل حراس المتنزه صورهم في جزيرة مازوركا ، في مقاطعة هواتشو في ليما ، وجزر كافينزاس وجزر بالومينو ، أمام ميناء كالاو في ليما ، وفي بونتا كولس ، في مقاطعة موكويجوان الجنوبية.

ويمكن أن يقيس ذكور الحيتان الحدباء ما بين 14 إلى 15 مترًا ، بينما تتراوح الإناث بين 16 إلى 18 مترًا ، بالإضافة إلى وزنها بين 25 إلى 30 طنًا وتعيش من 45 إلى 50 عامًا.