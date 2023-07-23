وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي إن هذا التدمير الكبير يمثل تصعيدا جديدا للعنف ضد التراث الثقافي الأوكراني"، مضيفة "أناشد روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي" فيما يتعلق بالحفاظ على التراث.

وقد أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد أن موسكو أطلقت 19 صاروخا من البر والجو والبحر على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود ليل السبت الأحد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.