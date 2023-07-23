اليوم السابع
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المعاينة تكشف ملابسات مصرع شخصين في حريق شقة بالوراق

الأحد، 23 يوليو 2023 11:42 ص
المعاينة تكشف ملابسات مصرع شخصين في حريق شقة بالوراق السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اشتعل بها حريق هائل، مما أسفر عن مصرع شخصين، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 
 
وأشارت أقوال شهود العيان الأولية، إلى أن انفجار أسطوانة غاز تسبب في مصرع شخص يقيم بالشقة، بالإضافة إلى سقوط جانب من الحائط، وسقوطه على شخص آخر، تصادف تواجده أسفل ااعقار لشراء الخبز. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في منطقة الوراق، توجه على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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