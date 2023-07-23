القيادة الجنوبية لأوكرانيا: انفجارات القرم تظهر تقدم قواتنا لعمق الخط الأمامي للروس

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قالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، ناتاليا هومينيوك، إن الانفجارات التي تهز القرم المحتلة مؤقتًا تظهر تقدم معين لقوات الدفاع الأوكرانية في عمق الخط الأمامي للروس.

وأضافت هومينيوك - في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية السبت - أن "تقدم القوات الدفاعية ليس فقط حركة على طول الخط الأمامي بل هو تحرك للقوات الدفاعية في الخلف العميق، حيث يشعر العدو بالاضطراب".

وأشارت إلى أن الهجمات على مخازن الذخيرة في المنطقة الخلفية العميقة للعدو تؤثر بشكل كبير على مدى القصف الروسي، حيث يبدأ الاحتلال بمواجهة نقص في الذخيرة.

وأكدت أنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 69 ضربة. لم يعد بإمكانهم الوصول إلى 90 ضربة؛ مما يعني أنهم يواجهون نقصًا في الذخيرة وأنهم شعروا أن مخازن الذخيرة التي عملنا على ضربها عن بعد قد تم تدميرها".

يُذكر أن الجيش الأوكراني فجر السبت يوم مستودعا للنفط ومخزنا للذخيرة في شبه جزيرة القرم.