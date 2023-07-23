العراق يتسلم 31 طائرة حديثة بالتتابع حتى نهاية عام 2027

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أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الأحد أن عدد الطائرات الحديثة المقرر تسليمها للعراق يبلغ 31 طائرة حديثة، وسيتم تسليمها بالتتابع حتى نهاية عام 2027، ما سيعزز تحديث الأسطول الجوي للخطوط الجوية العراقية.



وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي العراقي ميثم الصافي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن وزارة النقل العراقية تعاقدت مع شركتي بوينغ وإيرباص بشأن شراء طائرات حديثة، إذ تمّ تسلّم أربع طائرات نوع ماكس من شركة بوينغ من أصل 16 طائرة، وكذلك أربع طائرات من نوع إيرباص 220 من أصل خمس طائرات، فضلاً عن تسلّم طائرة دريم لاينر، من أصل عشر طائرات تمَّ التعاقد عليها".



وعن عودة الناقل العراقي إلى أوروبا، أكد الصافي أن اللجان مستمرة في عقد اجتماعاتها من أجل رفع الحظر، كما هناك لجنة لرفع الحظر الأوروبي برئاسة وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، بمشاركة عدد من المتمرسين في هذا المجال.



وأشار إلى أن اجتماعات رفع الحظر حضرها ممثل عن شركة بوينغ للمساهمة في عملية رفع الحظر الأوروبي، ومساعدة الخطوط الجوية للانتهاء من هذا الملف المشترك بين سلطة الطيران المدني العراقي وكذلك الخطوط الجوية العراقية.