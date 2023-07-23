اليوم السابع
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الأحد، 23 يوليو 2023 08:58 م
أكرم القصاص
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العراق: اعتقال 11 إرهابيًا فى مناطق متفرقة من البلاد

الأحد، 23 يوليو 2023 08:10 م
العراق: اعتقال 11 إرهابيًا فى مناطق متفرقة من البلاد الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، اليوم الأحد، اعتقال 11 إرهابيا فى مناطق متفرقة من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجهازِ صباح النعمان - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن قوات الجهاز نفذت سلسلة عمليات فى مناطق مختلفة من البلاد، أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وتفتيش وتدمير 7 أوكار لعصابات "داعش" الإرهابية فى محافظة كركوك، إلى جانب اعتقال اثنين من الإرهابيين فى محافظة بغداد وثلاثة فى محافظة الأنبار.


وأضاف أنه ضمن عمليات إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية أسايش السليمانية وفوج مكافحة الإرهاب فى السليمانية تم إلقاء القبض على أربعة مطلوبين فى مناطق مختلفة من المحافظة أحدهم يشغل منصب أمير مجموعة إرهابية فى عصابات "داعش"، مؤكدا استمرار عمليات جهاز مكافحة الإرهاب لتعقب فلول التنظيم الإرهابي.


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