اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية.. الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع

الأحد، 23 يوليو 2023 10:57 ص
السعودية.. الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
وكالات

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توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي في 4 مناطق بالمملكة، لتتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية.

 

وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، أشار المركز إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية من السعودية لتصل إلى 48 إلى 50 درجة مئوية.

 

 

ويستمر تأثير ارتفاع الحرارة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة لتصل إلى ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية.

 

وحددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المستوى القياسي العالمي المطلق عند 56,7 درجات مئوية.

 

ويُتوقع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ "مئات إن لم يكن آلاف السنين"، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) غافين شميت.

 


السعودية

درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

منطقة القصيم



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