السعودية.. الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي في 4 مناطق بالمملكة، لتتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية.

وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، أشار المركز إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية من السعودية لتصل إلى 48 إلى 50 درجة مئوية.

⚠️ يتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.. (48-50) ْم على المنطقة #الشرقية و (46-48) ْم على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة #الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة #القصيم والأجزاء الغربية من منطقة #المدينة_المنورة@emara_sharqia… pic.twitter.com/bNb4g5D0fP — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 22, 2023

ويستمر تأثير ارتفاع الحرارة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة لتصل إلى ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية.

وحددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المستوى القياسي العالمي المطلق عند 56,7 درجات مئوية.

ويُتوقع أن يصبح يوليو 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ "مئات إن لم يكن آلاف السنين"، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) غافين شميت.