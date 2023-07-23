اليوم السابع
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الرئيس الفلسطيني يُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو

الأحد، 23 يوليو 2023 11:46 ص
الرئيس الفلسطيني يُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ

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هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد ثورة 23 يوليو. 


وأعرب الرئيس الفلسطيني - في برقية - عن اعتزازه الكبير بعلاقات الأخوة التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وعن تقديره العالي لدعم الشعب المصري للشعب الفلسطيني طيلة عقود نضاله المشروع في الدفاع عن أرضه، ومقدساته، ولانشغاله الدائم في قضايا أمتنا المجيدة، ودوره في رفع مكانة مصر على الصعد الوطنية، والإقليمية، والدولية . 


ودعا الرئيس الفلسطيني، الله عز وجل بالصحة والسعادة ودوام النجاح للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولمصر وشعبها العظيم بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء.


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