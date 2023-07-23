اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: نعمل بجد وإخلاص وعلم لتحويل آمال الشعب المصري إلى واقع

الأحد، 23 يوليو 2023 10:27 ص
الرئيس السيسي: نعمل بجد وإخلاص وعلم لتحويل آمال الشعب المصري إلى واقع الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق التنمية والبناء يتطلب بالتوازي تطوير الخصائص الإنسانية في مجتمعنا وبناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله تعليميًا وصحيًا وثقافيًا وهو ما يتطلب قدرًا ضخمًا من العمل والكفاح في إطار مجتمعي متكامل يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 71 لثورة 23 يوليو: "لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال إن مسيرتنا الوطنية تمضي للأمام رغم الصعاب والتحديات نتطلع إلى المزيد؛ إذ أن آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر".

 


السيسي

الرئيس السيسي

كلمة الرئيس السيسي

ثورة 23 يوليو

ذكري ثورة 23 يوليو

ذكري ثورة يوليو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

كلمة الرئيس السيسي اليوم

ثورة يوليو

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة