الرئيس السيسي: نعمل بجد وإخلاص وعلم لتحويل آمال الشعب المصري إلى واقع

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق التنمية والبناء يتطلب بالتوازي تطوير الخصائص الإنسانية في مجتمعنا وبناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله تعليميًا وصحيًا وثقافيًا وهو ما يتطلب قدرًا ضخمًا من العمل والكفاح في إطار مجتمعي متكامل يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 71 لثورة 23 يوليو: "لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال إن مسيرتنا الوطنية تمضي للأمام رغم الصعاب والتحديات نتطلع إلى المزيد؛ إذ أن آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر".