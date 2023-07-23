الرئيس السيسي للمصريين: تحملتم الكثير ونطمئنكم ببذل الجهد لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل

كتب محمد الجالى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للشعب المصرى العظيم، في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وقال الرئيس السيسى، للمصريين، فى كلمته بهذه المناسبة :"إن لكم أن تفخروا.. بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال".

وأضاف الرئيس السيسى، أن مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات، نتطلع إلى المزيد؛ إذ أن آمال شعبنا تلامس حواف السماء، ونعمل بجد وإخلاص وعلم.. على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق فى كل مكان على أرض مصر، مضيفًا:"نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصـبر والصـمود أمام أزمـات عديـدة .. ونطمئنكم.. أن الدولة تبذل أقصى ما فى الجهد والطاقة، بلا كلل.. لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة.. وزيادة الدخل للمواطنين .. وإقامة مسارات جديدة.. لتطور ونمو الاقتصاد.. بما يتواكب مع العصر.. ومع طموحات أبناء الشعب .. نطمئنكم.. أن جميع الأصوات الجادة مسموعة.لما يحقق صالح الوطن.. ويسهم فى بناء المستقبل والواقع الجديد.. الذى نطمح إليه ونعمل من أجله.. مخلصين النية.. لله والوطن"