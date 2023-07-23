الرئيس التونسى يؤكد ضرورة إنهاء ظاهرة الهجرة غير الإنسانية

وكالات

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدى للشبكات الإجرامية التى تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس التونسى اليوم الأحد - بحسب بيان للرئاسة التونسية - فى روما مع جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، حيث تناول اللقاء النقاط المدرجة على جدول أعمال المنتدى الدولى حول التنمية والهجرة.

وشدد قيس سعيد على روابط الصداقة والتعاون العريقة التى تجمع بين بلاده وإيطاليا، مشيرا إلى أن توالى اللقاءات على أعلى مستوى فى ظرف زمنى قصير بين الجانبين يعكس عمق هذه العلاقات المتينة والإرادة الواحدة من أجل بناء مستقبل مشترك يلبى تطلعات الشعبين التونسى والإيطالى ومصلحتهما العليا.