اليوم السابع
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الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

الأحد، 23 يوليو 2023 01:51 م
الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد
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بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الإماراتي، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


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