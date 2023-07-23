اليوم السابع
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الدفاع الروسية تنفي مزاعم كييف بقصف كاتدرائية في أوديسا

الأحد، 23 يوليو 2023 03:09 م
الدفاع الروسية تنفي مزاعم كييف بقصف كاتدرائية في أوديسا الجيش الروسى
أ ش أ

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نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم كييف بإصابة كاتدرائية في أوديسا بصاروخ روسي، مؤكدة أن الصاروخ الذي سقط على الكاتدرائية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية لاعتراض الصواريخ الروسية.


وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن المعلومات التي نشرها نظام كييف حول استهداف كاتدرائية (سباسو-بريوبراجينسكي) في أوديسا، كاذبة" ، مشيرة إلى أن الصواريخ الروسية أصابت جميع أهدافها بدقة في أوديسا وغيرها، حيث ضربت مواقع لقوات كييف وخبرائها الأجانب الذين كانوا يعدون لهجمات إرهابية على روسيا، وأن هذه المواقع على مسافة آمنة وبعيدة عن الكاتدرائية.

وشددت الوزارة على أن الإعداد لشن ضربات بأسلحة دقيقة على البنية التحتية العسكرية والإرهابية لنظام كييف، يتم على أساس معلومات يتم التحقق منها بدقة عالية وتأكيدها من خلال عدة قنوات، دون المساس بالمواقع المدنية والمدنيين، أو المواقع التراثية والتاريخية.


ورجحت الوزارة - في بيانها - أنه بسبب تفعيل نظام الدفاعات الجوية العقيمة وعديمة النفع سقط صاروخ أوكراني مضاد وأصاب الكاتدرائية وألحق دمارا هائلا. 
وقالت "إن الفيديوهات التي نشرها النشطاء والسكان من موقع الحادث تظهر أن سبب الدمار هو سقوط صاروخ موجه مضاد للطائرات أوكراني نتيجة الإجراءات الجاهلة لمشغلي أنظمة الدفاع الجوية التي تعمد القوات الأوكرانية إلى نصبها في المناطق السكنية، بما في ذلك في مدينة أوديسا".


روسيا

أوكرانيا

الجيش الروسى

وزارة الدفاع الروسية

روسيا وأوكرانيا



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