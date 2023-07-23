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الداخلية تتيح لنزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين بمناسبة ذكرى 23 يوليو

الأحد، 23 يوليو 2023 12:22 م
الداخلية تتيح لنزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين بمناسبة ذكرى 23 يوليو مراكز الإصلاح والتأهيل- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أتاحت وزارة الداخلية منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين حتى يوم الخميس21 سبتمبر المقبل، ولا تحتسب الزيارتان ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. 
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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