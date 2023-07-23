

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /تاس/الروسية - "ليس لدينا أوهام بأن المؤسسات الدولية ستفضل، كما فعلت بالفعل في حالات مماثلة، أن تغض الطرف عن هذه الجريمة البشعة، التي هي، في الواقع، تجعلها متورطة في أفعال كييف الإرهابية الخارجة عن القانون هذا العمى الساخر؛ يؤكد - مرة أخرى - مشاركتها السياسية واختلال وظيفتها، إن صمت هذه المؤسسات لا يعني أنه تم غفران شر القتل والسعي لإسكات الحقيقة المتعبة".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل صحفى روسى وإصابة 3 آخرين فى هجوم بذخائر عنقودية أوكرانية بمنطقة زابوريجيا.



وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى أن القوات الأوكرانية نفذت قصفًا مدفعيًا على مجموعة من المراسلين الروس من صحيفة /إزفستيا /ووكالة /ريا نوفوستي/، بينما كانوا يعدون تقارير حول قصف بالذخائر العنقودية الأوكرانية لمستوطنات منطقة زابوريجيا".