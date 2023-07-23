اليوم السابع
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التعليم توجه خطابا للمديريات بشأن حصص ريادة الأعمال

الأحد، 23 يوليو 2023 04:21 م
التعليم توجه خطابا للمديريات بشأن حصص ريادة الأعمال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، باحتساب الحصص الخاصة بمناهج ريادة الاعمال والابتكار والتوجيه والإرشاد المهني فوق الحصص الزائدة عن النصاب بقيمة عشرون جنيها للحصة، وذلك على في المدارس التي تطبق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل .
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، يتم خصم مبالغ الحصص الزائدة عن النصاب بقيمة عشرون جنيها للحصة من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة بالمديريات التعليمية.
 
 

التربية والتعليم

منهجة ريادة الأعمال

حصص منهج ريادة الأعمال



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