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الأرصاد: درجات الحرارة المحسوسة ستتجاوز 45 درجة مئوية فى بعض مناطق الصعيد

الأحد، 23 يوليو 2023 12:05 ص
الأرصاد: درجات الحرارة المحسوسة ستتجاوز 45 درجة مئوية فى بعض مناطق الصعيد
محمد شرقاوى

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أكد الدكتور  محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجات الحر الشديد حتى آخر الأسبوع الجاري.
 
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "سي بي سي"،  إن درجات الحرارة في أغلب الأنحاء تتخطى الـ 40 درجة مئوية وتصل إلى أكثر من 45 درجة في بعض المناطق.
 
وواصل، "درجات الحرارة المحسوسة قد تصل لأكثر من 45 درجة مئوية في الصعيد".
 
وأوضح القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الرطوبة تكون في شهر يوليو وأغسطس، مضيفًا:"المسار الذي تمر عليه الكتل الهوائية تشكل فارق كبير في تشكل الرطوبة ونسبها في الجو".
 

الارصاد

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