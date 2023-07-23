الأردن: أولوية الحكومة الأردنية مواطنوها وليس اللاجئين

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، اليوم الأحد، إن أولوية حكومة بلاده مواطنوها وليس اللاجئين، معتبرا أن "موطن اللاجئ بلده الأصلي"، وهو ما وصفه بـ"الحقيقة الثابتة".

وأكد الفرايه في كلمة ألقاها في مؤتمر "موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية"، على أن مسؤولية اللاجئين مشتركة بين كل الدول، ما يتطلب تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص، كما تحدث عن الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية، كون الاندماج ليس خيارا.

وغادر الأردن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1941 لاجئا سوريا، للعودة إلى بلادهم وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وذكر الوزير أن موضوع الهجرة من الأولويات التي تعمل عليها الجهات الرسمية الأردنية، وتوليها جل اهتمامها وعنايتها، كما تحدث عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأجانب، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا إتمام المرحلة الأولى من هذا المشـروع، فيما يجري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية.

وأضاف في الكلمة: "حددنا أنماط الهجرة، سواء كانت الهجرة الشرعية أو الهجرة غير الشرعية أو الهجرة غير النظامية أو الهجرة والتنمية، وكذلك مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان".