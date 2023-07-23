اليوم السابع
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الأحد، 23 يوليو 2023 07:03 م
أكرم القصاص
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الأربعاء.. مؤتمر جماهيرى بالداخلة لمناقشة دعم الزراعات التعاقدية وتمويل المزارعين

الأحد، 23 يوليو 2023 06:24 م
الأربعاء.. مؤتمر جماهيرى بالداخلة لمناقشة دعم الزراعات التعاقدية وتمويل المزارعين مزراعين
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنظيم مؤتمرا جماهيريا بمقر قاعة مؤتمرات مجلس المدينة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة آليات دعم وتمويل الزراعات التعاقدية والمشروعات التنموية الزراعية والصناعية بالداخلة، وذلك بمشاركة مسئولين من البنك المركزي و البنوك الحكومية بالمحافظة ووجهت الدعوة للمستثمرين والمختصين فى القطاع الزراعي بالمشاركة في فعاليات المؤتمر بهدف السعى نحو التوسع فى الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجيةوالعمل على تحقيق الامن الغذائى الذى يعد الركائز الرئيسية للامن القومى.
 
وكانت مديرية الزراعة بالمحافظة أعلنت عن الاتفاق على التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس سواء من حيث المساحة المستهدفة وسعر التوريد لاستغلال تلك المحاصيل فى توفير الزيت حيث أن اهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التى تقوم بالشراء والتى يتم التعاقد معها لتوريد وتسويق تلك المحاصيل، وذلك من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية كطرف أول "مشتري" والجمعية الزراعية والمزارع كطرف ثانى" بائع" ومركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة كطرف ثالث" مشرف وموثق لعقد شراء المحصول".

الوادي الجديد

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