اعرف حالة الطقس على المدن المطلة على البحر المتوسط من الإسكندرية لرأس البر

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة لبعض المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط اليوم الأحد 23 يوليو، حيث تشهد هذه المدن طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا، مع ارتفاع نسب الرطوبة والتى تصل لـ 96 % فى بعض المدن .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن المطلة على البحر المتوسط، كما يلى :

الإسكندرية :

العظمى 33 درجة والصغرى 24



العلمين:

العظمى 33 درجة والصغرى 25



مطروح:

العظمى 33 درجة والصغرى 23



جمصة :

العظمى 34 درجة والصغرى 23



رأس البر :

العظمى 34 درجة والصغرى 24

ويشهد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.