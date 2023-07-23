إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالشوم والعصى فى الدقهلية بسبب خلافات الجيرة

الدقهلية شريف الديب

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات بينهم شقيقين، وذلك في مشاجرة بسبب الخلافات على الجيرة بقرية تيرة التابعة لمركز نبروة محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء مدير امن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بورود اشارة من مستشفى نبروة المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين جراء مشاجرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة بقيادة رئيس المباحث، وقوة من مباحث المركز إلى المستشفى وبالفحص تبين وصول كل من :-طرف اول "خالد .و.م.ع"، 40 عامًا، عامل، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وشقيقة "هشام 48 عامًا، مدير مدرسة إعدادية بقرية درين ، ومصابا بجرح قطعي بفروة الرأس.

وطرف ثان "عبد الله .ع.إ.م"، 48 عامًا، عامل بمعهد تيرة الثانوى الأزهري، ومصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون قرية تيرة دائرة المركز.

بسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى، وعصى خشبية بحوزة الأول والثالث، وإحداث ما بهم من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

جرى التحفظ على طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة نبروه، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.