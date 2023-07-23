إزالة 21 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمركز ومدينة الإسماعيلية.. صور

وأسفرت نتائج الحملات التى نُفِّذت فى نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 عن إزالة 21 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة حالة تعدٍّ بولاية المحافظة، على مساحة 13 سهمًا، 12قيراطًا، 9 أفدنة، عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

كما تم إزالة 20 حالة تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة 3سهمًا، 2 قيراطًا، فدانين، عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفورى حيال أى حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية من جديد.