أكثر من 600 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 609.267 حاجاً من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.