أسعار الدواجن فى مصر تواصل استقرارها والكيلو بـ 63 جنيها للمستهلك

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى سوق الجملة استقرارا ملحوظا بعد هبوط ملحوظ بحوالى 10 جنيهات وسجل سعر الكيلو فى سوق الجملة 54 جنيها مقابل مستويات اقتربت من 70 جنيها مطلع هذا الشهر.

ويصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك بين 63 جنيها إلى 65 جنيها حسب المنطقة والوراك 64 جنيها والبانية 145جنيها، فى حين سجل الساسو 100جنيهات والكتكوت الأبيض 9 جنيهات والكتكوت الساسو 10 جنيهات والأمهات البيضاء 52 جنيها مقابل 58 جنيها

وسجل سعر كرتونة البيض مستويات 115 جنيها لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة والبيض البلدى 125 جنيها والبيض الأحمر 118 جنيها في الجملة.