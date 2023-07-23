اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 05:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد

الأحد، 23 يوليو 2023 05:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد الخضروات- ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد، وسجل سعر الطماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات وسجل سعر البطاطس 7 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 10 إلى 15 جنيها، والكوسة من 3  إلى 7جنيهات.

وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والرومى من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومى 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.


الخضروات

أسعار الخضروات

اسعار الخضروات

سعر الخضروات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة