اليوم السابع
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آثار مدمرة وفقدان 4 أشخاص بينهم طفلان بسبب فيضانات فى كندا.. صور

الأحد، 23 يوليو 2023 12:12 م
آثار مدمرة وفقدان 4 أشخاص بينهم طفلان بسبب فيضانات فى كندا.. صور مياة الفيضانات تملئ شوارع كندا
كتب إيهاب محمد

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قال مسؤولون إن هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية، يوم السبت، تسببت فى فيضانات أدت لأضرار لا يمكن تصورها، وفقدان أربعة أشخاص بينهم طفلان، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

بدأت العاصفة، يوم الجمعة، وألقت أكثر من 25 سنتيمتر من المياه على بعض الأجزاء في غضون 24 ساعة فقط، وهي نفس الكمية التي تهبط عادة في غضون ثلاثة أشهر.

جرفت الفيضانات الناتجة الطرق وأضعفت الجسور وأغرقت المباني، فيما قال رئيس وزراء نوفا سكوشا تيم هيوستن: "لدينا وضع مخيف ومهم"، مضيفًا أنه سيتعين استبدال سبعة جسور على الأقل أو إعادة بنائها، وتابع فى مؤتمر صحفي "الأضرار التي لحقت بالممتلكات لا يمكن تصورها."

وأضاف هيوستن أن المقاطعة ستسعى للحصول على دعم كبير من الحكومة الفيدرالية، بينما قال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين في تورنتو، إنه قلق للغاية بشأن الفيضانات، ووعد بأن أوتاوا ستكون هناك في المقاطعة.

كانت الفيضانات أحدث كارثة مرتبطة بالطقس تضرب كندا هذا العام، تسببت حرائق الغابات بالفعل في حرق عدد قياسي من الهكتارات، مما أدى إلى إرسال سحب من الدخان إلى الولايات المتحدة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في عدة ولايات بشرق الولايات المتحدة.

غرق السيارات
غرق السيارات
 
البيوت غرقت فى المياة
البيوت غرقت 
 
مياة الفيضانات
مياة الفيضانات

 

تأثير المياة على البيوت
تأثير المياة على البيوت
 
فيضان كندا (1)
فيضان كندا (1)

فيضان كندا (2)
فيضان كندا (2)

فيضان كندا (3)
فيضان كندا (3)

فيضان كندا (4)
فيضان كندا (4)

فيضان كندا (5)
فيضان كندا (5)

فيضان كندا (6)
فيضان كندا (6)

فيضان كندا (7)
فيضان كندا (7)

فيضان كندا (8)
فيضان كندا (8)

فيضان كندا (9)
فيضان كندا (9)

فيضان كندا (10)
فيضان كندا (10)

فيضان كندا (11)
فيضان كندا (11)

فيضان كندا (12)
فيضان كندا (12)

فيضان كندا (13)
فيضان كندا (13)

 


مياة الامطار

مقاطعة نوفا سكوتيا

كندا

رئيس وزراء كندا

جاستن ترودو

فيضانات فى كندا



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