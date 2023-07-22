4.67 مليون زائر دولي لدبى بالربع الأول من 2023.. ومتحف المستقبل والبرواز و"ذا فيو" منصات مهمة

دبى يوسف أيوب

الأسبوع الماضى، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن الإمارة الخليجية تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة رئيسة للاقتصاد العالمي، كما أنها صُنفت كأفضل الوجهات السياحية العالمية لعام 2023.

وقال الشيخ حمدان في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «اطلعت على تقرير لأبرز ملامح اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام 2023، والذي حققنا خلاله النمو والصدارة في العديد من المجالات الاقتصادية.. صنفت دبي كأفضل الوجهات السياحية العالمية لعام 2023، واستقبلنا أكثر من 8.5 مليون زائر، كما تصدرت دبي المدن الأكثر جذباً للأثرياء، وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي 75 مليار دولار كأحد أكبر أسواق إدراج الصكوك في العالم".

وتابع الشيخ حمدان: «شهدت دبي تداولات عقارية بقيمة 285 مليار درهم»، مشددا على أنه «برؤى الشيخ محمد بن راشد ووفق أجندتها الاقتصادية D33، تواصل دبي الفوز بثقة العالم وستبقى الوجهة المفضلة للناس للعمل والعيش».

وفى مايو الماضى قالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في بيان احصائى، أن الإمارة استقبلت 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ جائحة كورونا، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم، وقال حينها هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن هذه النتائج تؤكد سير المدينة على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

كل ما سبق، مهم لفهم ما تسير عليه دبى في الوقت الراهن، فعلى الرغم من محافظة المدينة على وضعها كأهم مركز تسوق وترويجى في الشرق الأوسط، وأيضاً المركز المالى والاقتصادي المهم في المنطقة، الا أنها لا ترتكن دوماً للأرقام الحالية، بل يفكرون دوما في المستقبل، بل يضعونه نصب أعينهم، سواء في التخطيط او العمل، في كل شيء، الانشاءات والتعليم والصحة، كل شيء، فالمستقبل هو الهدف الرئيسي أمام كل الإماراتيين وتحديداً دبى، لذلك ليس بغريب أن يكون "متحف المستقبل" هو أحد الوجهات المهمة التي يحرص زوار دبى على زيارته، لأنه يوضح كيف يفكرون هناك في المستقبل، فالزكاء الاصطناعى هو محور حديثهم اليوم، لذلك حينما تزور المتحف ستجد كيف يخططون لشكل دبى في 2070، في المواصلات والاتصالات وكافة الخدمات وغيرها الكثير والكثير.

ومتحف الذى أنشأته "مؤسّسة دبي للمستقبل" في 22 فبراير 2022 لاستشراف ما ستؤول إليه مسيرة التطوّر في العقود المقبلة بالاعتماد على العلوم والتكنولوجيا، يجمع بين المعارض التقليديّة والمسرح التفاعلي والمناطق ذات المفاهيم المختلفة، كما يُشكّل المقرّ الرئيسي لمبادرة "نوابغ العرب" التي تهدف إلى إيجاد ألف موهبة عربية استثنائية في مختلف المجالات الرئيسية، وصمّم المهندس المعماري "شون كيلا" متحف المستقبل الذي يجسّد رؤية دبي للمستقبل ويتميّز بهيكله الرائع المصنوع من الفولاذ والزجاج، وقد أدرجته "ناشيونال جيوجرافيك" على قائمة أروع 14 متحفاً في العالم، ووضع الفنّان الإماراتي مطر بن لاحج تصميم المتحف الخارجي على شكل أبيات شعرية كتبها صاحب الشيخ محمد بن راشد، وتقول إحدى هذه الأبيات الثلاثة: "المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه. المستقبل ليس شيئاً ننتظره وإنما نصنعه."

ومن متحف المستقبل، إلى برواز دبي في حديقة زعبيل، حيث يتألف البرواز من برجين يبلغ ارتفاع كلّ منهما 150 متراً، فيما يبلغ عرض كل منهما 93 متراً ويربط بينهما جسر، ومن مزايا هذا البرواز أنه تم تصميمه على شكل إطار صورة ويطلّ من جهة الشمال على منطقة دبي التاريخية ومن الجنوب على مناظر استثنائية لمعالم المدينة العصرية، حيث يمكن للزوار مشاهدة المناظر الرائعة واكتشاف ماضي المدينة، وحاضرها ومستقبلها من خلال العروض التفاعلية عبر أحدث الوسائل التكنولوجية التي تجمع بين الرسوم والتأثيرات ثلاثية الأبعاد مع الموسيقى التقليدية والروائح العطرية، في مزج فريد بين الماضى والحاضر والمستقبل.

والربط هنا يمكن أن تجده أيضاً في "ذي فيو" في نخلة جميرا بدبي، التي يبلغ ارتفاعها 240 متراً وتطلّ على مناظر بانوراميّة رائعة لنخلة جميرا ومياه الخليج العربي المتلألئة وأفق مدينة دبي، حيث تقع المنصة في الطابق 52 من برج "ذا بالم تاور" وتضمّ مقهى ومعرضاً فنيّاً يروي قصة تطوّر نخلة جميرا بالإضافة إلى أحواض أكواريوم تفاعلية ومتجر للهدايا، وفى 2022 تمّ افتتاح مساحة المراقبة "ذا نكست ليفل" الخاصة التي تقع على ارتفاع 250 متراً فوق سطح الأرض وتشكّل أعلى منصة مراقبة في نخلة جميرا، وتم افتتاح هذه الوجهة في أبريل 2021، أي بعد حوالي 15 عاماً من افتتاح نخلة جميرا، ويربطها ممرٌ مباشر بمركز التسوّق المميز نخيل مول، الذي يضم مجموعةً واسعة من المطاعم والوجهات الترفيهية.

ودبى معروفة للجميع بأنها اهم مركز تشوق وترفيه في الشرق الأوسط، لكنها اليوم المركز المالى الأهم في الشرق الأوسط، ودوماً ينظرون لأنفسهم على أنهم لم يحققوا المطلوب، حتى وإن تجاوزوا المطلوب فعلياً على أرض الواقع، لكنهم لا يرضون الا بالعلامة الكاملة طوال الوقت، حيث تشير الأرقام إلى أن دبى تسير في الطريق الصحيح، لكنهم يريدون مضاعفة هذه الأرقام، لأن هدفهم استمرار المسيرة والإبهار.