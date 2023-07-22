وفاة مسن حزنا على غرق حفيده بالفيوم

توفى مسن في السبعينات من عمره بمحافظة الفيوم، متأثرا بحزنه على وفاة حفيده أمس غرقا بقرية العزب بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم تشييع جثمان المتوفيين وتحرر محضر بحالة الغرق وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بمصرع طفل غرقًا في مجرى مائي بإحدى قرى مركز الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتم انتشال جثة الطفل ، وتبينّ أنّه يدعى محمد ع ف (6 سنوات) وعقب مشاهدة جد الطفل لجثة حفيده أكد شهود عيان انه احتضن الطفل ثم جلس فى حالة صدمة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وشيع أهالى القرية جثمانى الجد والطفل بمقابر عائلتهم، وتحرر محضرا بحادث غرق الطفل وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .