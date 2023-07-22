وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة قنا الجديدة

كتب أحمد حسن

تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة قنا الجديدة.

وأكد الوزير أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة تفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" من أرض الواقع بصفة دورية، مع أهمية متابعة موقف تنفيذ الخدمات المختلفة ليستفيد بها السكان مع تسلمهم الوحدات.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، أنه تم المرور بموقع 23 عمارة، وبها 552 وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بنسبة تنفيذ 79%، وكذلك المرور على 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة بنسبة تنفيذ 53%.

وقال المهندس أيمن رشاد، إنه تم المرور على موقع 15 عمارة أخرى بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بنسبة تنفيذ حوالي 87%.

وخلال الجولة، شدد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة على مسئولى الشركات المنفذة بضرورة زيادة العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ والاهتمام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، مشيرا إلى أهمية تزامن الانتهاء من الخدمات المختلفة مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات.

وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة على المرور الدورى على الأحياء لرصد المخالفات بهدف الحفاظ على موارد الدولة والتصدي للمخالفات بكل حزم.

وأشار " رشاد " إلى أنه تم شن حملة بمشاركة مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن وتم عمل محاضر لاستخدام المياه خلسة لبعض المواطنين بالإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة.