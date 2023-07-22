وزارة الداخلية توضح أسباب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متسولين بالكوربة

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الداخلية اجراءات قانونية حيال أشخاص يستجدون المارة بالكوربة بالقاهرة، وأوضحت الداخلية أن الإجراء الذى تم اتخاذه حيال 3 أشخاص كانوا يستجدون المارة بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، جاء بناءً على مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يقومون خلاله بإستخدام "طُبل" ذات أصوات مرتفعة بصورة من شأنها إزعاج المواطنين وقاطنى المنطقة، كذا استجداء المارة بطريقة مستفزة.