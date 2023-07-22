وزارة الداخلية توضح أسباب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متسولين بالكوربة

اتخذت الداخلية اجراءات قانونية حيال أشخاص يستجدون المارة بالكوربة بالقاهرة، وأوضحت الداخلية أن الإجراء الذى تم اتخاذه حيال 3 أشخاص كانوا يستجدون المارة بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، جاء بناءً على مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يقومون خلاله بإستخدام "طُبل" ذات أصوات مرتفعة بصورة من شأنها إزعاج المواطنين وقاطنى المنطقة، كذا استجداء المارة بطريقة مستفزة.
وزارة الداخلية توضح أسباب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متسولين بالكوربةالسبت، 22 يوليو 2023 08:42 م
أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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