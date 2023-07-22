هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة وتامر حسني فى صدارة تويتر وتفاعل قوى من المغردين

كتب : مصطفى القصبى

تصدر هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة وتامر حسني تفاعل رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر ، حيث حرص المتابعون علي تداول صور وفيديو حفل افتتاح المهرجان وحفل الفنان تامر حسني الذي قدم مجموعة من اخر اغنياته وسط تفاعل قوي من الحضور.

وفي بداية الحفل ، أعرب النجم تامر حسنى عن سعادته بافتتاح مهرجان العلمين، وقال: "فخور ومبسوط بافتتاح أولى حفلات مهرجان العلمين وعاوزين نحافظ على المهرجان كل سنة ونجمع كل الفنانين على أرض العلمين".

وبدأت حفلة تامر ضمن مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين بفيديو مجمع لمسيرته الفنية منذ بدايته حتى الآن وأبرز أفلامه وأغانيه والحفلات التى أحياها فى الخارج و فيلمه الأخير تاج، ثم دخل تامر حسنى المسرح بعرض مبهر معلق بالأحبال ومرتدى بدله تاج من فيلمه الأخير تاج وسط تصفيق الجماهير.



مهرجان العلمين يتصدر تريند تويتر

وتشهد فعاليات مهرجان العلمين أيضا بطولة كرة قدم شاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

ومدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين