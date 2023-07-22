اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 01:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة وتامر حسني فى صدارة تويتر وتفاعل قوى من المغردين

السبت، 22 يوليو 2023 12:50 ص
هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة وتامر حسني فى صدارة تويتر وتفاعل قوى من المغردين تامر حسنى خلال الحفل
كتب : مصطفى القصبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة وتامر حسني تفاعل رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر ، حيث حرص المتابعون علي تداول صور وفيديو حفل افتتاح المهرجان وحفل الفنان تامر حسني الذي قدم مجموعة من اخر اغنياته وسط تفاعل قوي من الحضور.

وفي بداية الحفل ، أعرب النجم تامر حسنى عن سعادته بافتتاح مهرجان العلمين، وقال: "فخور ومبسوط  بافتتاح أولى حفلات مهرجان العلمين وعاوزين نحافظ على المهرجان كل سنة ونجمع كل الفنانين على أرض العلمين".

وبدأت حفلة تامر ضمن مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين بفيديو مجمع لمسيرته الفنية منذ بدايته حتى الآن وأبرز أفلامه وأغانيه والحفلات التى أحياها فى الخارج و فيلمه الأخير تاج، ثم دخل تامر حسنى المسرح بعرض مبهر معلق بالأحبال ومرتدى بدله تاج من فيلمه الأخير تاج وسط تصفيق الجماهير.

مهرجان العلمين يتصدر تريند تويتر
مهرجان العلمين يتصدر تريند تويتر

وتشهد فعاليات مهرجان العلمين أيضا بطولة كرة قدم شاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

ومدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين


مهرجان العلمين

حفل تامر حسني

حفل تامر حسني بالعلمين

مهرجان العالم علمين

مهرجان العلمين الجديدة

اخبار تامر حسني



الموضوعات المتعلقة

تامر حسنى يمازح الجمهور بسبب حماسهم الشديد: "واكلين أيه قبل ما تيجوا الحفلة"

السبت، 22 يوليو 2023 12:09 ص

تامر حسنى من حفله فى العلمين: عاوزين نحافظ على المهرجان كل سنة

السبت، 22 يوليو 2023 12:08 ص

تامر حسنى يدخل حفله فى مهرجان العلمين ببدلة فيلم تاج معلق بالأحبال

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:46 م

عرض كليبات تامر حسنى القديمة مع نجوم عالميين قبل بدأ حفل مهرجان العلمين

الجمعة، 21 يوليو 2023 11:13 م

دى جى بيروت يشعل أولى حفلات مهرجان العلمين قبل صعود تامر حسنى

الجمعة، 21 يوليو 2023 10:08 م

إقبال جماهيرى كبير على حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين.. صور

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة