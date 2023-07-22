اليوم السابع
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نيويورك تايمز: انتقادات لحاكم فلوريدا بسبب معايير تاريخ السود فى المناهج

السبت، 22 يوليو 2023 12:10 م
نيويورك تايمز: انتقادات لحاكم فلوريدا بسبب معايير تاريخ السود فى المناهج حاكم فلوريدا
كتبت رباب فتحى

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يواجه حاكم ولاية  فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي يناضل من أجل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وابلًا من الانتقادات هذا الأسبوع من السياسيين والمعلمين والمؤرخين بعد إجراء إصلاح شامل لمعايير تاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي في المناهج بالولاية، حيث وصفوا إرشادات الولاية بأنها نسخة منقحة من التاريخ.
 
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المعايير تنص على أنه يجب توجيه تعليمات لطلاب المدارس المتوسطة بأن "العبيد طوروا مهارات يمكن ، في بعض الحالات ، تطبيقها لمصلحتهم الشخصية" - وهو تصوير أدى إلى توبيخ واسع النطاق.
 
في إشارة إلى المعركة الخلافية حول التعليم التي يمكن أن تصيب السباق الرئاسي لعام 2024 ، توجهت نائبة الرئيس كامالا هاريس فورا  إلى فلوريدا للرد ، وفقًا لمسئول في البيت الأبيض.
وقالت هاريس فى خطاب أقته فى جاكسونفيل "كيف يمكن لأي شخص أن يقترح أنه في خضم هذه الفظائع كان هناك أي فائدة من التعرض لهذا المستوى من التجريد من الإنسانية؟" .
 
وقبل خطابها ، أصدر ديسانتيس بيانًا اتهم فيه إدارة بايدن بإساءة فهم المعايير الجديدة و "الهوس بفلوريدا".
 
وتقع معايير فلوريدا الجديدة في خضم صراع قومي حول كيفية تدريس العرق والجنس في المدارس. حيث كانت هناك مناوشات محلية حول حظر الكتب ، وما يمكن قوله عن العرق في الفصول الدراسية والمناقشات حول إعادة تسمية المدارس التي كرمت جنرالات الكونفدرالية.
 
وجعل الحاكم ديسانتيس محاربة أجندة "الاستيقاظ" (مصطلح سياسي من أصل أفريقي أمريكي يشير إلى الوعي بالقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعدالة العرقية) في التعليم جزءًا مميزًا من علامته التجارية الوطنية. وأصلح نيو كوليدج أوف فلوريدا ، وهي كلية عامة للفنون الليبرالية ، ورفض دورة "إيه بي" في "كوليدج بورد" حول الدراسات الأمريكية من أصل أفريقي. 
 
وقامت إدارته بتحديث الكتب المدرسية للرياضيات والدراسات الاجتماعية بالولاية ، وقامت بتنظيفها بحثًا عن "الموضوعات المحظورة" مثل التعلم الاجتماعي العاطفي ، الذي يساعد الطلاب على تطوير العقليات الإيجابية ، ونظرية العرق النقدية ، التي تنظر في الدور النظامي للعنصرية في المجتمع.
 
ومع وجود ديسانتيس والرئيس الأمريكى، جو بايدن الآن ضمن المرشحين الرسميين في حملة 2024 ، اتهم كل جانب الآخر بسرعة باستخدام الأطفال فى الدعاية.
 
تأتي إعادة كتابة فلوريدا لمعايير التاريخ الأمريكي الأفريقي استجابة لقانون 2022 الذي وقعه ديسانتيس، والمعروف باسم "Stop W.O.K.E. أو "أقفوا ثقافة الاستيقاظ"، والذي يحظر التعليمات التي قد تدفع الطلاب إلى الشعور بعدم الارتياح تجاه حدث تاريخي بسبب عرقهم أو جنسهم أو أصلهم القومي.

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