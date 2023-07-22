نجاح جديد لحياة كريمة بأسوان.. تطوير منظومة الصرف وتجديد خطوط المياه (صور)

أسوان- صلاح المسن

تواصل الدولة المصرية، السير قدما في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والعديد من الإنجازات حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرى الريف المصرى، وتحرص القيادة السياسية علي رفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.

وأوشكت مشروعات حياة كريمة، في دخول الخدمة، حيث تم إنجاز جزء كبير في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة.والمشاريع التنموية، تاتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتي تهدف للارتقاء بمعدل تطور قري الريف المصري.وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

وتشهد محافظة أسوان، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة

وظهر للنور حجم الإنجاز الذي تحقق من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال افتتاح العديد من المشروعات في محافظة أسوان، بعد الانتهاء من الأعمال بها طبقًا للفترة الزمنية المحددة، واستفاد منها الأهالي.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية المويسات بادفو، التي تشهد مشروعات حيوية منها محطة المعالجة، ضمن الثمار الإيجابية لحزمة المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وسد الإحتياجات وتلبية المطالب الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة وتكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز ونهو مشروع تطوير الصرف الصحى بنسبة 100% ، والمشروع يتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة إستيعابية تصل إلى 3 آلاف م3/ يوم ، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع ، وتركيب خطوط الطرد وشبكات الإنحدار بإجمالى أطوال 21 كيلو متر ، وأيضاً الوصلات المنزلية وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه ، كما تم البدء الفورى فى تنفيذ الحل العاجل للقضاء على مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية المويسات بمركز إدفو وتم سحب كميات المياه الجوفية وتحويلها لمحطة المعالجة التى يتم تشغيلها تجريباً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير منظومة الصرف الصحى و مشروع الصرف الصحى الجارى بالقرية ودوره فى إستيعاب كميات المياه الجوفية حفاظاً على سلامة المنازل والمنشآت وحماية أرواح المواطنين والأهالى.

و قرية المويسات بمركز ادفو ، تشهد مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تم إنهاء المشروع بنسبة ١٠٠٪ ، و تركيب الوصلات المنزلية وهو الذى سيعتبر حل نهائى وجذرى لهذه المشكلة ، بالتوازى مع ذلك جارى ضمن مشروعات حياة كريمة أيضاً بالقرية تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب وإستبدالها من جميع مواسير الأسبستوس بطول ٦ كيلو متر ، وبأقطار مختلفة من 8 إلى 2 بوصة ، بالإضافة إلى الخط الرئيسى بطول ٦ كيلو متر ، وبقطر ١٢ بوصة ، كما تم تنفيذ مشروع تبطين ترعة ساحل البصيلية بالمويسات بنسبة ، وبطول ٣ كم وذلك للحد من تسرب مياه الصرف الزراعى إلى المنازل ، و قرية المويسات شهدت أيضاً تنفيذ مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ومجمع الألبان بنسبة 100 % ، بجانب الإنتهاء من إنشاء مدرسة البصيلية قبلى الإبتدائى بالمويسات بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى إنشاء مركز شباب المويسات ، ومركز شباب حاجر المويسات ، تواكب مع ذلك إنشاء 2 كوبرى بالمويسات ، مع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالكامل بإجمالى ١٦ محول كهربائى بقدرات متنوعة ، علاوة على إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالمويسات .

.وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقري الرئيسية وتوابعها ،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء .علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب .ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها ضمن المبادرةالرئاسيةويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الإنتهاء،علاوة علي تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية،منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة،وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

حيث يتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء،ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

جدير بالذكر،أن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة ، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروع أخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .

في نفس السياق، حققت مشروعات حياة كريمة طفرة كبيرة بمحافظة أسوان، من خلال مشروعات حيوية اقتربت أن تظهر للنور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل علي توفير الخدمة وتحسين مستوي العيشة داخل القري. وتعمل علي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري الأكثر احتياجالتغيير حياة الملايين في ريف مصر للافضل.

كما يجري بمحافظة أسوان ، الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية مجمع بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.بالتوازي مع ما انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو الموظفين، سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.



حياة كريمة في قرية المويسات



حياة كريمة في قرية المويسات



حياة كريمة في قرية المويسات



حياة كريمة في قرية المويسات



حياة كريمة في قرية المويسات



