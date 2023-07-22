اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 10:05 م
أكرم القصاص
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مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية

السبت، 22 يوليو 2023 08:42 م
مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية مستوطنون
أ ش أ

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /السبت/، مواطنين فلسطينيين، فى مناطق متفرقة بوسط وشمال الضفة الغربية المحتلة

وقالت مصادر فلسطينية إن مُستوطنين من مُستوطنة "يتسهار" المعروفين بعنفهم المفرط، هاجموا مدرسة وعددًا من المنازل بالحجارة، فى قرية "عوريف" جنوب محافظة "نابلس" الشمالية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تدخلت فيها قوات الاحتلال لحماية المستوطنين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين، لمنعهم من التصدى لعدوان المستوطنين


وفى رام الله بوسط الضفة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خلال تأمينها لهجوم مستوطنين على المنازل فى قرية "المزرعة الغربية". 


وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة المنازل وأحلقوا أضرارا بها، وتدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين بأن أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدى لهم.


مستوطنون

فلسطين

إسرائيل

الضفة الغربية



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