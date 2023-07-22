ميناء سفاجا البحرى يستقبل OSEAN CROWN وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم من أستراليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحرى ، اليوم السبت، السفينة OSEAN CROWN، قادمة من استراليا، تقل على متنها 31 ألف و500 طن ألومنيوم، حيث يجرى عملية تفريغ الشحنة من قبل المجتمع المينائى.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و526 شاحنة و 130 سيارة.

وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع ، 308 شاحنة و 122 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 218 شاحنة و 8 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا البحرى، السفينتين، بوسيدون اكسبريس، والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين، أمل والقاهرة، وغادر السفينتين بوسيدون إكسبريس و الحرية2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 110 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانئها المختلفة .