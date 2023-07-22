مياه القناة: انقطاع الكهرباء لا يؤثر على تشغيل محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، أن انقطاع التيار الكهربائى لا يؤثر على عملية تشغيل المحطات سوء مياه الشرب أو الصرف الصحى بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا أن مولدات الديزل تعمل فورا انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ، مما يؤدى إلى استمرارية المحطات فى التشغيل وعدم توقفها عن العمل.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد المراجعة الشامل التى تمت على تلك المحطات، وخاصة فى فصل الصيف، وذلك بسبب زيادة استهلاك المياه، بالإضافة إلى جاهزية جميع المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافى لضمان استمرار التشغيل فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة أجرت مناورات عملية على مولدات الديزل بالمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى بإقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لاختبار كفاءة تلك المحطات وعدم توقفها عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ، لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة على محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات على أرض الواقع، لافتا إلى متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، والتى تتم على مدار لـ 24 ساعة.