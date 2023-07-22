موسكو: مقتل صحفى وإصابة 3 آخرين فى قصف بالذخائر العنقودية على زابوريجيا

وكالات

أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم السبت مقتل مراسلها الحربي روستيسلاف جورافلوف، وإصابة المصور المرافق له بقصف أوكرانى استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه.

ووفقا للقائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة يفغيني باليتسكى، لقى جورافلوف مصرعه باستهداف سيارة مدنية.

وأعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، أن روستيسلاف جورافلوف لقى مصرعه وأصيب عدد آخر من رفاقه بقصف أوكرانى بذخائر عنقودية.

وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".

وأضافت: "فى 22 يوليو استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة من الصحفيين".

وأشارت الدفاع الروسية، خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع، توفي المراسل الصحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".

وبحسب الدفاع الروسية: "حالة صحة الصحفيين المصابين من بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".