معرض وزارة التضامن "ديارنا" يستقبل الزوار بالساحل الشمالى لطرح منتجات الأسر

كتب مدحت وهبة

يستقبل معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية،"مصر بتتكلم حرفي" بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، الزوار حيث تستمر فعاليات المعرض حتى 4 سبتمبر المقبل، ويتم تقسيم فترة العرض على 4 فترات متتالية، كل فترة 14 يومًا يتم خلالها التنوع في المنتجات وفي بعض العارضين، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين من خلال التدريب، وإتاحة وسائل الإنتاج، وتيسير التمويل، وفتح منافذ التسويق بصفة خاصة لمنتجات الحرفية والتراثية المصرية..



ويُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويستمر يوميا حتي الرابعة صباحًا ، ويشارك فيه 500 عارض لعرض منتجات ما يقرب من 5000 أسرة منتجة تشمل السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، ويضم المعرض لأول مرة منذ تنفيذ المعارض بالساحل الشمالي، الاتحاد التعاوني للأثاث الذي لاقى رواجاً وجذبا لرواد منطقة مارينا من الأثاث الخفيف المتميز باستخدامه للشاليهات والمصايف لافته إلى الوزارة تسعى حثيثاً لتنفيذ سياسات الدولة بدعم المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز الثقافة والهوية المصرية، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر، وفتح منافذ تسويق لصغار المنتجين لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة البيع والشراء وتعزيز دوران رأس المال المحلي