مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية فى ولاية ألاسكا

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تحطمت طائرة هليكوبتر تقل طيارا وثلاثة موظفين حكوميين أمريكيين فوق بحيرة ضحلة فى منطقة نورث سلوب فى ولاية ألاسكا الأمريكية .

وقالت وزارة الموارد الطبيعية فى ألاسكا بحسب قناة الحرة الأمريكية إن المروحية استأجرتها الوزارة وكان على متنها ثلاثة موظفين من قسم المسح الجيولوجى والجيوفيزيائي، وكانوا يقومون بعمل ميدانى .



وجاء فى بيان الوزارة "نصلى من أجل موظفينا والطيار وعائلاتهم وفريق الوزارة مستمرون فى انتظار التحديثات بشأن جهود البحث والإنقاذ " .



وذكرت الأنباء أن المروحية، من طراز بيل 206، قد تأخر موعد وصولها مساء الخميس وعثر فريق البحث والإنقاذ على حطام مطابق لوصف المروحية المفقودة .