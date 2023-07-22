مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية فى ولاية ألاسكا

تحطمت طائرة هليكوبتر تقل طيارا وثلاثة موظفين حكوميين أمريكيين فوق بحيرة ضحلة فى منطقة نورث سلوب فى ولاية ألاسكا الأمريكية .
وقالت وزارة الموارد الطبيعية فى ألاسكا بحسب قناة الحرة الأمريكية إن المروحية استأجرتها الوزارة وكان على متنها ثلاثة موظفين من قسم المسح الجيولوجى والجيوفيزيائي، وكانوا يقومون بعمل ميدانى .
وجاء فى بيان الوزارة "نصلى من أجل موظفينا والطيار وعائلاتهم وفريق الوزارة مستمرون فى انتظار التحديثات بشأن جهود البحث والإنقاذ " .
وذكرت الأنباء أن المروحية، من طراز بيل 206، قد تأخر موعد وصولها مساء الخميس وعثر فريق البحث والإنقاذ على حطام مطابق لوصف المروحية المفقودة .
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