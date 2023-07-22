اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية فى ولاية ألاسكا

السبت، 22 يوليو 2023 06:15 م
مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية فى ولاية ألاسكا تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحطمت طائرة هليكوبتر تقل طيارا وثلاثة موظفين حكوميين أمريكيين فوق بحيرة ضحلة فى منطقة نورث سلوب فى ولاية ألاسكا الأمريكية .

وقالت وزارة الموارد الطبيعية فى ألاسكا بحسب قناة الحرة الأمريكية إن المروحية استأجرتها الوزارة وكان على متنها ثلاثة موظفين من قسم المسح الجيولوجى والجيوفيزيائي، وكانوا يقومون بعمل ميدانى .


وجاء فى بيان الوزارة "نصلى من أجل موظفينا والطيار وعائلاتهم وفريق الوزارة مستمرون فى انتظار التحديثات بشأن جهود البحث والإنقاذ " .


وذكرت الأنباء أن المروحية، من طراز بيل 206، قد تأخر موعد وصولها مساء الخميس وعثر فريق البحث والإنقاذ على حطام مطابق لوصف المروحية المفقودة .

 

 


الولايات المتحدة

أمريكا

هليكوبتر

آلاسكا

تحطم طائرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة